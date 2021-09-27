السيسي: مياه مصر لن تقل وهذا أمر لا نقاش فيه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن حجم موارد بلاده من المياه "ليس كبيرا ولن يتغير"، مشددا على أن هذا الأمر "لا نقاش فيه".وجاء ذلك خلال كلمة للرئيس المصري في افتتاح محطة مياه بسيناء، هدد خلالها بنزول الجيش للحماية أصول الدولة إثر التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية.وفي كلمته، قال السيسي إن "هناك تعديات كبيرة على نهر النيل وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة"، معتبراً أنّ "ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر".وأضاف: "الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده"، مطالباً وزارة الداخلية "بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش".وتابع: "المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول (في أفضل حال).. وإن تطلب الأمر نزول الجيش ينزل".