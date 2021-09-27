عربي-دولي

الصين: مستعدون للعمل مع حكومة ألمانيا الجديدة

Lebanon 24
27-09-2021 | 15:30
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن بكين مستعدة للتعاون مع الحكومة الألمانية الجديدة وتأمل في تعزيز العلاقات مع برلين.

وأضافت في إفادة صحفية: "أخذنا بالاعتبار النتائج الأولية للتصويت في انتخابات البوندستاغ. ونحن مستعدون لتعزيز التعاون البراغماتي مع ألمانيا. نأمل في أن تستمر العلاقات الصينية الألمانية في التطور على أساس الحوار المتكافئ، وأن تتعزز العلاقات بين الصين وألمانيا".

وأوضحت هوا تشون ينغ، أن حكومة بلادها تعتقد أن العلاقات مع ألمانيا تتطور في الاتجاه الصحيح.

وختمت قائلة: "التعاون المنسجم بين البلدين يتوافق مع المصالح المشتركة".

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