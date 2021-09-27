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مستشار أميركي سابق: الولايات المتحدة تعبت من أوكرانيا

Lebanon 24
27-09-2021 | 16:30
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قال توماس غراهام المستشار السابق للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، إن واشنطن تعبت من موضوع أوكرانيا، ولم تعد ترغب بمناقشته مع موسكو.

ووفقاً له، استبعد الرئيس جو بايدن القضية الأوكرانية من مجال التفاوض، لأن الغرب سئم فعلا من هذا الموضوع.

وذكر أن الجانب الأميركي بات يدرك أنه من المستبعد التوصل إلى تفاهم مشترك حول هذه القضية، لذلك لن يحاول الرئيس الأميركي تغيير أي شيء بشكل جذري.

وأضاف المستشار السابق، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "بايدن يريد الحفاظ على الوضع الراهن مع روسيا، وهو يدرك أن إمكانية التقدم في الموضوع الأوكراني، محدودة للغاية وأنه لا يمكن إحراز تقدم كبير هنا. لذلك سيحاول إبقاء كل شيء على ما هو عليه، حتى لا تحدث حركات مفاجئة في أي من الاتجاهين".

ولدى تعليقه على زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، وصف المستشار السابق حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بالراكدة. وفي رأيه، فإنه خلال لقاء الرئيسين لم تكن هناك محاولات للضغط على روسيا.

ومع هذا، فقد شدد غراهام على أن الأولوية الرئيسية لسلطات كييف اليوم، هي حل المشاكل الداخلية.
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