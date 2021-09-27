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أردوغان لأميركا: حددوا.. مع تركيا صديقتكم أم مع الإرهاب؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 16:59
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، تستخدم الأسلحة الأميركية، لافتا إلى أن الإدارات الأميركية السابقة فعلت ذلك وكذلك الإدارة الحالية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "CBS" الأميركية أن أنقرة أبلغت وما زالت تبلغ واشنطن بأن الأسلحة التي تمنحها لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي تشكل تهديدا لتركيا.

وتابع: "تركيا والولايات المتحدة حليفتان في (حلف شمال الأطلسي) الناتو، فهل ستتحرك أميركا مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة أم مع تركيا صديقتها في الناتو؟ معنا أم مع الإرهاب؟".

وكان أردوغان قال قبل أيام إن الرئيس الأميركي جو بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا، مشددا على أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك.

وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع جو بايدن كانت جيدة.

وقال أردوغان إن الأعداء حاولوا ضرب استقرار بلاده عن طريق التنظيمات الإرهابية التي "يتم السعي للقضاء على مصادرها"، على حد قوله.

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