"حسابي تعرض للاختراق".. أشرف غني يوضح حقيقة التصريحات الصادمة





ونشرت رسالة على صفحة غني على التطبيق الأزرق الشهير، في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت كابل، والتي دعت العالم إلى ضرورة التعامل مع حكومة طالبان وتحرير الأموال الافغانية المجمدة بدلا من تنفير الشعب الأفغاني.



كما أضاف المنشور: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك بأنه إذا كان يرد أن تكون أفغانستان مزدهرة وآمنة، عليه أن يمد يد الصداقة".



نفي عبر تويتر بعد 30 دقيقة تعرضت صفحة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الخاصة على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، للاختراق، حيث تم نشر خبر الاعتراف بحكومة طالبان.ونشرت رسالة على صفحة غني على التطبيق الأزرق الشهير، في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت كابل، والتي دعت العالم إلى ضرورة التعامل مع حكومة طالبان وتحرير الأموال الافغانية المجمدة بدلا من تنفير الشعب الأفغاني.كما أضاف المنشور: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك بأنه إذا كان يرد أن تكون أفغانستان مزدهرة وآمنة، عليه أن يمد يد الصداقة".





يذكر أنه بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان منتصف آب الماضي ودخولها العاصمة، غادر غني البلاد وتوجه إلى الإمارات.



"حقناً للدماء" وبعد هذه الرسالة التي أثارت الاستغراب في الأوساط الأفغانية، بثلاثين دقيقة نفى غني النبأ على صفحته عبر موقع تويتر، قائلا إن موقعه على فيسبوك تعرض للاختراق، موضحا أن كل ما ينشر من الآن فصاعدا فاقدا للمصداقية.يذكر أنه بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان منتصف آب الماضي ودخولها العاصمة، غادر غني البلاد وتوجه إلى الإمارات."حقناً للدماء"

وفي أول تصريح له في 15 آب، كشف غني، في رسالة عبر فيسبوك، إنه غادر أفغانستان "حقناً للدماء".



وأضاف غني في الكلمة التي وجهها للشعب الأفغاني من الإمارات التي كانت أكدت استقباله "لاعتبارات إنسانية"، أن "المزاعم بأني أخذت معي أموالاً قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب".