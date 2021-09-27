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عربي-دولي
الديوان الملكي الاردني: إصابة ولي العهد بـ"كورونا"
Lebanon 24
27-09-2021
|
11:28
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أصدر الديوان الملكي الهاشمي البيان التالي:
"يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا.
وظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراضا خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.
ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات كليهما التي أجريت اليوم كانت سلبية".
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