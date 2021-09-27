التشيك تعلن نيتها شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

أعلنت جمهورية التشيك أنها قررت شراء 4 بطاريات دفاع جوي قصيرة المدى من طراز Spyder من إسرائيل بحلول عام 2026.وقالت وزارة الدفاع إنها ستدفع 630 مليون دولار مقابل النظام الذي تصنعه شركة رافائيل الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها بحثت في شراء تسعة أنظمة مختلفة من سبعة منتجين ووجدت أن إسرائيل قدمت أفضل قيمة.وأضافت: "نظام Spyder الإسرائيلي أظهر أنه الأكثر فعالية ويتوافق مع احتياجات التشيك ويوافق معايير الناتو".يذكر أن شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع الجوي تشتهر بتطوير درع القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.