عربي-دولي

كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية "لا ترد"

Lebanon 24
27-09-2021 | 13:17
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أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية لا تزال تتجاهل اتصالاتها عبر قنوات الاتصال والخطوط الساخنة العسكرية رغم التفاؤل الذي أشاعته تصريحات صدرت عن بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في وزارة الوحدة إنّ "كوريا الشمالية لم ترد على مكالمتنا الافتتاحية من خلال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في الساعة التاسعة صباحا"، في حين أعلن مسؤول عسكري أن مكالمة عبر الخط الساخن العسكري لم يتم الرد عليها.

ويأتي ذلك بعد تفاؤل حذر أشاعته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حين أعلنت أن "الكوريتين يمكنهما مناقشة تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة".

وأصدرت بيانين الأسبوع الماضي قالت فيهما إن الكوريتين يمكن أن تناقشا أيضا إعادة تأسيس مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ، أو حتى التحضير لعقد قمة بين الجانبين، إلا أنها اشترطت أن "تتخلى سيئول عن المعايير المزدوجة والمواقف العدائية" ضد بلادها.

ووصفت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية تصريحات كيم يو جونغ بأنها إيجابية وأعربت عن أملها في استئناف الاتصالات والحوار عبر الحدود.
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