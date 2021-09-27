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باكستان.. تصفية أحد "رؤوس داعش"

Lebanon 24
27-09-2021 | 16:15
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قال مصدر في مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية المدعو ممتاز أحمد، الذي يعتبر أحد كبار داعش.

وذكر المصدر أن قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونغ.

وشدد المصدر على أن القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في تموز 2018، مما أدى إلى مقتل حوالى 130 شخصاً.
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