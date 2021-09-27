عربي-دولي

عن أصل كورونا... إكتشاف "مثير للاهتمام ومرعب" في الخفافيش

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:33
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اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاوس تشبه إلى حد كبير كوفيد-19 من أي فيروسات مشابهة.

ووفق تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية، يقول الباحثون إن أجزاء من الشيفرة الجينية الخاصة بكورونا تدعم الادعاءات بأن الفيروس الذي يقف وراءه له أصل طبيعي.

وأثار هذا الاكتشاف المخاوف من وجود فيروسات شبيهة بكورونا يمكن أن تصيب الإنسان أيضا.

ديفيد روبرتسون، عالم الفيروسات من جامعة غلاسكو في بريطانيا، يصف هذا الاكتشاف بـ"المثير للاهتمام والمرعب في الوقت ذاته".

والمخيف في هذا الاكتشاف أن هذه الفيروسات تحتوي على "مستقبلات ربط" مشابهة لتلك الموجودة في كوفيد-19 والتي يمكن أن تصيب الإنسان.

وللتوصل لهذه النتائج، أخذ عالم الفيروسات مارك إلويت من معهد باستير في باريس وزملائه في فرنسا ولاوس عينات من لعاب وبراز نحو 700 خفاشا من كهوف في شمال لاوس، ثلاثة منها تتطابق مع فيروس كورونا.

إدوارد هولمز، عالم فيروسات في جامعة سيدني، إن ما توصلوا إليه لم يشبه أي شئ رأوه سابقا، فرغم الترجيحات بأن كوفيد-19 نشأ في المختبر، إلا أن ما توصلوا إليه يعني أن منشأه موجود في الطبيعة.

لينفا وانغ، عالمة الفيروسات في كلية الطب في سنغافورة تقول " إنها مقتنعة بشكل أكبر بأن كوفيد-19 له أصل طبيعي".

أليس لاتين، والتي تعمل في جمعية الحفاظ على الحياة البرية في فيتنام، تقول إن جنوب شرق آسيا "نقطة ساخنة لتنوع الفيروسات المرتبطة بكوفيد-19".
المصدر: الحرة
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