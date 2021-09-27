إصابة متحدث الخارجية الأميركية بـ"كورونا".. ماذا عن الوزير بلينكن؟

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته لبرايس الأسبوع الماضي.وقال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور العوارض عليه"، مشيرا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.