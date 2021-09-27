25
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة "هواوي" مع بايدن
Lebanon 24
27-09-2021
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف البيت الأبيض أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أثار في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قضية المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانزهو.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن بايدن طرح قضية اثنين من الكنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج اللذين احتجزا في الصين لأكثر من 1000 يوم.
وعادت المديرة المالية لـ"هواوي" مينغ وانزهو إلى الصين يوم الجمعة بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها حيث كانت تخضع للإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات بعد توقيفها بموجب بطاقة بحث أمريكية.
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تملك وجهين.. احذروا منها!
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك وجهين.. احذروا منها!
03:00 | 2021-09-27
27/09/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج "الشر يجري في دمها".. احذروا عداوتها!
Lebanon 24
هذه الأبراج "الشر يجري في دمها".. احذروا عداوتها!
00:00 | 2021-09-27
27/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التّسوية تتحضّر.. ماذا تريدُ السعودية من لبنان؟
Lebanon 24
التّسوية تتحضّر.. ماذا تريدُ السعودية من لبنان؟
04:00 | 2021-09-27
27/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة صحية تهدّد عشرات آلاف اللبنانيين.. ما يحصل خطير والمفاجأة كبيرة
Lebanon 24
كارثة صحية تهدّد عشرات آلاف اللبنانيين.. ما يحصل خطير والمفاجأة كبيرة
12:00 | 2021-09-27
27/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى من أبوشقرا إلى اللبنانيين بشأن البنزين.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
بُشرى من أبوشقرا إلى اللبنانيين بشأن البنزين.. هذا ما كشفه
04:47 | 2021-09-27
27/09/2021 04:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-09-27
أردوغان لأميركا: حددوا.. مع تركيا صديقتكم أم مع الإرهاب؟
16:51 | 2021-09-27
بايدن يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا
16:36 | 2021-09-27
تقرير: بدء تفريغ شحنة مكثفات نفطية إيرانية في فنزويلا
16:30 | 2021-09-27
مستشار أميركي سابق: الولايات المتحدة تعبت من أوكرانيا
16:29 | 2021-09-27
إصابة متحدث الخارجية الأميركية بـ"كورونا".. ماذا عن الوزير بلينكن؟
16:26 | 2021-09-27
تشيلي تلغي قيود "كورونا"
فيديو
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
28/09/2021 03:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
28/09/2021 03:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
28/09/2021 03:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact