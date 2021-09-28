في الساحل الأفريقي.. أوستن يؤكد الدعم الأميركي لجهود فرنسا

أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، نظيرته الفرنسية في اتصال هاتفي، الإثنين، دعم واشنطن لجهود بلادها في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية بأن أوستن ناقش مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، تطورات الوضع في منطقة الساحل، وأشاد "بالقيادة الفرنسية في مكافحة الإرهاب في المنطقة وأكد لها استمرار دعم الولايات المتحدة لهذه المهمة الهامة".وأعرب أوستن أيضا عن تعازيه لمقتل الجندي الفرنسي، ماكسيم بلاسكو ، الأسبوع الماضي، في اشتباك مع مسلحين في مالي.وتنشر فرنسا نحو خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لقتال المتشددين وتتلقى دعما لوجستيا من الولايات المتحدة.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حزيران الماضي، أن باريس ستقلص وجودها في المنطقة.وقالت رويترز إن المكالمة تأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات مع باريس بعد أن أعلنت واشنطن، في 15 أيلول، عن شراكة أمنية مع أستراليا وبريطانيا، وقيام كانبيرا بوقف صفقة لشراء غواصات فرنسية.