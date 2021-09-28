عربي-دولي

طائرة "مجهولة" تَقصفُ المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق!

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:30
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قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" فجر اليوم الثلاثاء، إن أصوات إنفجارات سمعت عند الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وأضاف، أن "ذلك يأتي بالتزامن مع قصف مدينة الميادين حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع في منطقة غرب الفرات قال إنها إيرانية".

وأشار "المرصد السوري" إلى أنه "وثق في منتصف شهر أيلول مقتل 3 أشخاص من "الحشد الشعبي" العراقي جراء استهداف جوي على الحدود السورية العراقية.



وأفاد بأن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

وأوضح أن "الطائرات المسيرة التي استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبي بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، وسط نفي واشنطن أن تكون طائراتها نفذت الضربات".
المصدر: روسيا اليوم
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