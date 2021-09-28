المجلس العسكري في غينيا يحظر على أعضائه خوض الانتخابات

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا أن أعضاءه ممنوعون من الترشح بالانتخابات العامة أو المحلية، مشيرا إلى أنه سيتفق مع المجلس الانتقالي على مدة الفترة الانتقالية المودية للانتخابات.



وأجرى المجلس العسكري على مدى الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال لوضع إطار عمل لحكومة انتقالية.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري عبر الإذاعة الحكومية، إن "ميثاق المرحلة الانتقالية ينص على أن يكون مامادي دومبويا رئيسا، إلى جانب حكومة مؤلفة من رئيس وزراء وحكومة من المدنيين، على ألا يجوز لأي من أعضائها الترشح في الانتخابات".وأضاف أن "النساء يجب أن يشكلن ما لا يقل عن 30 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، الذي سيضم رئيسا ونائبين له، لن يسمح لهم أيضا بالترشح للانتخابات المقبلة".وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قد فرضت على مامادي دومبويا قائد انقلاب الخامس من سبتمبر تجميد أصوله وحظر سفره بهدف للضغط عليه من أجل الانتقال سريعا إلى الحكم الدستوري في غينيا.