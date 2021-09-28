عربي-دولي

خارجية أوكرانيا: اتفاق الغاز بين هنغاريا و"غازبروم" الروسية ضربة لكييف

Lebanon 24
28-09-2021 | 05:00
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كد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن اتفاق الغاز الذي وقعته هنغاريا مع شركة "غازبروم" الروسية يعد ضربة لبلاده.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن بلاده سترد، وأن العلاقات مع هنغاريا دخلت نقطة الصراع.
واعتبر كوليبا أن هنغاريا لديها لعبة سياسية للحفاظ على علاقات حسنة مع كل من روسيا وأوكرانيا. ولكنه أكد في الوقت ذاته أن تلك اللعبة لن تستمر.
وكشف الوزير الأوكراني عن أن بودابست وجهت ضربة للعلاقات الأوكرانية -المجرية، بتجاوز خط أنابيب الغاز الأوكراني من مخطط إمداد الغاز الروسي، وأن كييف سترد وفقا لذلك.
وفي سياق متصل رفضت هنغاريا انتقادات أوكرانيا لصفقة بودابست مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز لهنغاريا، دون المرور بالأراضي الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو يوم الاثنين، إن "مسار التوريدات يحدده من يمتلك الغاز. وكما تعرفون نشتري الغاز من روسيا خلال السنوات الـ45 أو 46 الأخيرة".
وأضاف أنه "لا يحق لأحد أن يتدخل في قرارات هنغاريا في مجال الطاقة".
وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد وقعت عقدا مع هنغاريا لتزويدها بالغاز حتى عام 2036.
وسيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة عبر أراضي صربيا، ومليار متر في السنة عبر النمسا.
المصدر: سبوتنيك
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