28
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
خارجية أوكرانيا: اتفاق الغاز بين هنغاريا و"غازبروم" الروسية ضربة لكييف
Lebanon 24
28-09-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن اتفاق الغاز الذي وقعته هنغاريا مع شركة "غازبروم" الروسية يعد ضربة لبلاده.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن بلاده سترد، وأن العلاقات مع هنغاريا دخلت نقطة الصراع.
واعتبر كوليبا أن هنغاريا لديها لعبة سياسية للحفاظ على علاقات حسنة مع كل من روسيا وأوكرانيا. ولكنه أكد في الوقت ذاته أن تلك اللعبة لن تستمر.
وكشف الوزير الأوكراني عن أن بودابست وجهت ضربة للعلاقات الأوكرانية -المجرية، بتجاوز خط أنابيب الغاز الأوكراني من مخطط إمداد الغاز الروسي، وأن كييف سترد وفقا لذلك.
وفي سياق متصل رفضت هنغاريا انتقادات أوكرانيا لصفقة بودابست مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز لهنغاريا، دون المرور بالأراضي الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو يوم الاثنين، إن "مسار التوريدات يحدده من يمتلك الغاز. وكما تعرفون نشتري الغاز من روسيا خلال السنوات الـ45 أو 46 الأخيرة".
وأضاف أنه "لا يحق لأحد أن يتدخل في قرارات هنغاريا في مجال الطاقة".
وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد وقعت عقدا مع هنغاريا لتزويدها بالغاز حتى عام 2036.
وسيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة عبر أراضي صربيا، ومليار متر في السنة عبر النمسا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
كارثة صحية تهدّد عشرات آلاف اللبنانيين.. ما يحصل خطير والمفاجأة كبيرة
Lebanon 24
كارثة صحية تهدّد عشرات آلاف اللبنانيين.. ما يحصل خطير والمفاجأة كبيرة
12:00 | 2021-09-27
27/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل اللبنانيين.. رسوم المياه سترتفع وإليكم سعرها الجديد المُتوقع
Lebanon 24
لكل اللبنانيين.. رسوم المياه سترتفع وإليكم سعرها الجديد المُتوقع
12:09 | 2021-09-27
27/09/2021 12:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون قد يدفعون آلاف الدولارات بسبب أمرٍ واحد.. ما هو؟
Lebanon 24
اللبنانيون قد يدفعون آلاف الدولارات بسبب أمرٍ واحد.. ما هو؟
01:30 | 2021-09-28
28/09/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض... هذه تسعيرته المسائية
14:01 | 2021-09-27
27/09/2021 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:42 | 2021-09-27
27/09/2021 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2021-09-28
أقرب مما يُعتقد.. هل العالم أمام حربٍ باردة أم حربٍ مفتوحة؟
08:00 | 2021-09-28
طالبان تمنع النساء من دخول جامعة كابل إلى "أجل غير مسمى"
07:56 | 2021-09-28
المتهم بإلقاء بيضة على ماكرون.. ما هو مصيره؟
07:45 | 2021-09-28
ماكرون بعد الإعلان عن صفقة عسكرية مع اليونان: سفيرنا سيعود إلى واشنطن غداً
07:30 | 2021-09-28
ليبيا.. قلق دولي "متجدد" قبل الانتخابات وتحذير من الإخوان
07:16 | 2021-09-28
قوات تركية جديدة تدخل سوريا.. ومخاوف من مواجهة محتملة
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
28/09/2021 15:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
28/09/2021 15:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
28/09/2021 15:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact