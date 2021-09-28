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مقتل أكثر من 20 صياداً بغارة جوية في نيجيريا

Lebanon 24
28-09-2021 | 02:21
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أفادت مصادر عسكرية في نيجيريا بمقتل أكثر من 20 صياد سمك في غارة جوية شنها الجيش النيجيري على معسكر لمتمردين في شمال شرق البلاد.

وقالت المصادر إن إحدى مقاتلات الجيش النيجيري أغارت صباح الأحد الماضي على قرية "كواتار دابان ماسارا" التي تطل على بحيرة تشاد الواقعة على الحدود بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وتعتبر هذه المنطقة معقلا لتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان يدعى لابو ساني وهو صياد سمك من القرية أن كواتار دابان ماسارا هي "مدخل إلى المعسكرات التابعة لتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا في عدد من الجزر".
 
ولفت إلى أنه شاهد الغارة حين وقعت صباح الأحد في الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش.

وأوضح أن الجماعة الإرهابية رفعت مؤخرا الحظر الذي كانت تفرضه على عمل الصيادين في هذه المنطقة، وسمحت لهم بالاصطياد في مياه البحيرة مقابل ضريبة يدفعونها لها، الأمر الذي أعاد إلى هذه المياه مجموعة من الصيادين كانوا قد غادروها.

من جانبه قال عضو في الاستخبارات النيجيرية إن "أي صياد يذهب إلى هذه المنطقة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة، لأنها أرض معادية وما من طريقة لتمييزهم عن الإرهابيين".

وأضاف: "بحسب معلوماتنا، فإن الحصيلة هي أكثر بكثير من 20 قتيلا"، مؤكدا أن الغارة الجوية استندت إلى "معلومات موثوق بها" عن تجمع لمقاتلي التنظيم الجهادي في المنطقة منذ الأربعاء الماضي.
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