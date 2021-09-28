عربي-دولي

"أنا متفائل".. برهم صالح يعلق على إمكانية عودة العلاقات بين السعودية وإيران

Lebanon 24
28-09-2021 | 08:30
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أعرب الرئيس العراقي، برهم صالح، عن أمله بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعوديين والإيرانيين، لافتا إلى أن هناك "عوائق على طول الطريق".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، أجاب برهم صالح على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن السعوديين والإيرانيين قد يعيدون العلاقات دبلوماسيا بالقول: "نأمل ذلك، ومن الواضح أن هناك عوائق على طول الطريق، لكننا نأمل أن يحدث هذا قبل مضي وقت طويل جدا".

وأضاف صالح: "في نهاية المطاف، نحن جيران، ونحن بحاجة إلى التحدث حتى لو كانت لدينا اختلافات، ومن الأفضل التحدث عن الاختلافات وإداراتها بدلا من البقاء في حالة انقطاع"، لافتا إلى أن "هذا ليس جيدا للمنطقة".

وأكمل الرئيس العراقي: "أنا متفائل..أنا متفائل أكثر مما كنت عليه منذ وقت طويل في أن هذه الديناميكية تتغير، وفي نهاية المطاف، وبالعودة إلى الوضع الأفغاني والدروس المستفادة، نحن شعب هذا الجزء من العالم، وعلينا أيضا البحث عن حلول بناء على مصلحتنا".

وتابع: "في حالة العراق، كنا مجالا لصراع الجهات الفاعلة، والوكلاء الإقليميين الذين قاتلوا على الأراضي العراقية بموارد عراقية وحياة عراقية.. نأمل أن نغير هذه الديناميكية".

واستطرد برهم صالح: "العراق.. يمكن لدولة عراقية ذات سيادة أن تكون القاسم المشترك للمصالح بين مختلف الجهات الفاعلة، بين الإيرانيين والعرب والأتراك، وبالنسبة لنا، بدلا من إهدار مواردنا بسبب الصراع، يجب أن نبني البنية التحتية والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز وطرق التجارة والعمل معا".
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