عربي-دولي

تشكيل مجموعة مدمرات أميركية للتصدي للغواصات الروسية

Lebanon 24
28-09-2021 | 10:30
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قالت مجلة USNI News، إن البنتاغون شكل مجموعة ميدانية من المدمرات للعمل على الساحل الشرقي الأميركي.

وذكرت المجلة أن المجموعة التي تتلخص مهمتها في ضمان الانتشار السريع للتصدي للغواصات الروسية في المحيط الأطلسي، نالت اسم "Greyhound".

ونقلت عن الأدميرال بريندان ماكلين قائد السفن السطحية للبحرية الأميركية في المحيط الأطلسي: "ستكون السفن جاهزة لتنفيذ مجموعة كاملة من المهام، بما في ذلك تتبع نشاط الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي والدفاع عن بلادنا".

ونوهت المجلة، بأن المجموعة تضم المدمرتين "توماس هادنر"، و"دونالد كوك" اللتين تتمتعان بقدرات قتالية عالية.  في كانون الثاني المقبل، ستنضم إليهما المدمرة USS The Sullivans، التي تم نشرها الآن كجزء من مجموعة حاملة الطائرات البريطانية الضاربة.

وفي العام 2022، ستخضع "توماس هادنر"، للصيانة، وبدلا عنها ستنضم للمجموعة المدمرتان "كول" و"غرافيلي".

وستتمركز سفن هذه المجموعة الضاربة، في قاعدتي مايبورت ونورفولك البحريتين في ولاية فيرجينيا، وستنفذ عملياتها وتدريباتها في المحيط الأطلسي.

وذكرت المقالة أن إنشاء المجموعة الجديدة يتم على خلفية قرار البحرية الأميركية تركيز اهتمامها على الأطلسي بسبب نشاط الغواصات الروسية.

وقال ماكلين: "دخل التهديد الاستراتيجي لوطننا، حقبة جديدة. يواصل منافسونا الانتشار وتطوير قدراتهم حتى تبقى بلادنا تحت التهديد".

من جانبه أكد قائد الأسطول الثاني في البحرية الأميركية الأميرال أندرو لويس، أنه بسبب التزايد المطرد في نشاط الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي، لم يعد الساحل الشرقي لأميركا مكاناً آمناً.
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