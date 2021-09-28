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عربي-دولي
فرنسا تشدد شروط التأشيرات لمواطني 3 دول عربية
Lebanon 24
28-09-2021
|
09:30
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قررت فرنسا، الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية، هي المغرب والجزائر وتونس.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن القرار جاء "رداً على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
وقال أتال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1": "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
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