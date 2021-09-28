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عربي-دولي
مخدرات "متنكرة".. هكذا يُباع الكيف على الإنترنت
Lebanon 24
28-09-2021
|
14:00
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نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان "مخدرات "متنكرة".. هكذا يباع الكيف على الإنترنت"، وجاء فيه:
وسط مخاوف من الانتشار الواسع لما يعرف باسم "الأدوية المزيفة"، تحركت السلطات الأميركية لتدارك خطر المخدرات الذي يهدد الملايين في الولايات المتحدة.
وتشن سلطات إنفاذ القانون حملات لمصادرة المخدرات التي تباع عبر الإنترنت على هيئة أدوية معروفة، مما دفع إدارة مكافحة المخدرات إلى إصدار "تحذير وطني عاجل".
ويقول المسؤولون إن "الحبوب التي تبدو وكأنها أدوية، يمكن طلبها بسهولة وبتكلفة زهيدة عبر الإنترنت، لكنها في الواقع تزود بالفنتانيل أو الميثامفيتامين"، وهي مواد لها تأثيرات مخدرة ضارة ما لم تستخدم بحساب وتحت إشراف طبي صارم.
وقال الوكيل الخاص المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات جون ديلينا: "هذا حقا شيء يبقيني متيقظا. إنه يثير القلق".
وأضاف ديلينا، الذي يتمتع بخبرة 26 عاما في مجال مكافحة المخدرات، إن البعض يتناول هذه الأدوية المزيفة "بطريقة مميتة".
وفي بلدة روكنغهام بولاية نيوهامشاير الأميركية، اعتقل رجلان مؤخرا بعد اكتشاف بيعهما آلاف الأقراص المخدرة "المضغوطة" على هيئة عقار "أوكسيكودون" المسكن للآلام.
وقال ديلينا: "سواء كانت كمية من الفنتانيل أو الميثامفيتامين في حبة، في كلتا الحالتين فإن النقطة هي أن هذه الحبوب خطيرة".
وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها صادرت 9.5 مليون حبة مخدرات على هيئة أدوية هذا العام، وهو ما يزيد عن العامين الماضيين مجتمعين.
ويعد التنبيه الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات بشأن هذه القضية، الأول منذ عام 2015.
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