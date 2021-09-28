عربي-دولي

بلد عربي يعيد تسيير رحلاته لنقل الركاب بينه وسوريا

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:19
A-
A+
Doc-P-868866-637684321252900210.jpg
Doc-P-868866-637684321252900210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "سكاي نيوزعن عودة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من تشرين الاول.
 
 
مواضيع ذات صلة
السلطات الأردنية تعلن الفتح الكامل لحدودها مع سوريا ضمن الشروط المعمول بها سابقا (الشرق)
lebanon 24
28/09/2021 15:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات تركية جديدة تدخل سوريا.. ومخاوف من مواجهة محتملة
lebanon 24
28/09/2021 15:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بعد لقائه بري: لا مانع في زيارة سوريا إذا كان ذلك لا يعرض لبنان لعقوبات
lebanon 24
28/09/2021 15:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من عين التينة: لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات
lebanon 24
28/09/2021 15:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الاردن

سوريا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-09-28
08:00 | 2021-09-28
07:56 | 2021-09-28
07:45 | 2021-09-28
07:30 | 2021-09-28
07:16 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website