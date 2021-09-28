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إيران تردّ على خطاب بينيت في الأمم المتحدة: "كان مليئاً بالأكاذيب "

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:30
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وصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خطاب رئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول ايران بأنه كان "مليئا بالأكاذيب".

وكتب تخت روانجي عبر "تويتر" تعليقاً على خطاب بينيت الاثنين: "لقد بلغ التخويف من إيران ذروته في منظمة الأمم المتحدة. خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول إيران كان مليئا بالأكاذيب. هذا الكيان الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ليس في موقع يحق له التحدث عن برنامجنا السلمي".

وأضاف تخت روانجي أن "صمته (بينيت) حول فلسطين يثبت عزم كيانه على سلب حقوق الفلسطينيين".

وكان بينيت شن هجوماً حاداً على إيران من منبر الأمم المتحدة، محذرا من أن طهران تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في برنامجها النووي، الذي قال إنه يمر بـ"لحظة حاسمة"، كما اتهم طهران بالسعي للهيمنة على المنطقة تحت "مظلة نووية" وإطلاق "آلة دمارها" في كافة أنحاء الشرق الأوسط.
 
 
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