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كوريا الجنوبية تطلق غواصة جديدة تحمل صواريخ باليستية

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:26
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ذكرت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن سيئول ستطرح اليوم غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية.

وتقام مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، التي سميت على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، شين تشيه هو، في حوض بناء السفن التابع لشركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد في وقت لاحق من هذا اليوم.

وتعتبر هذه هي الثالثة والأخيرة من ثلاث غواصات من طراز "جانغ بو غو"، كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة 3.09 تريليونات وون (2.77 مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه في عام 2007.

وقال مسؤولون في إدارة برنامج شراء المستلزمات الدفاعية (DAPA) إن أحدث غواصة قادرة على حمل 50 من أفراد الطاقم ويمكن أن تعمل تحت المياه لمدة 20 يوما دون أن تطفو على السطح، مضيفين أنه من المقرر تسليمها إلى البحرية في عام 2024 بعد عمليات الاختبار.

وقالت القوات البحرية في بيان لها: "الغواصة لديها قدرة قوية على ردع الاستفزازات حيث يمكن تجهيزها بصواريخ بالستية قصيرة المدى مثل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر". وأضاف: "يتم إنتاج حوالي 76% من أجزائها محليا، مما يسمح بعمليات الصيانة والدعم التكنولوجي الآخر في الوقت المناسب."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن أول صواريخ باليستية محلية من طراز SLBM من خلال الإعلان عن إطلاق تجريبي ناجح لإطلاقها من غواصة "دوسان آن تشانغ هو"، ويقول المسؤولون إن الغواصات من هذه الفئة بها 6 أنابيب هبوط عمودية قادرة على إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى.

وتم إطلاق أول غواصة (من أصل الغواصات الثلاث) من طراز "دوسان آن تشانغ هو" في عام 2018 وتم نشرها الشهر الماضي، والثانية – "آن مو" - تم إطلاقها في نوفمبر الماضي ومن المتوقع تسليمها إلى البحرية في العام المقبل".

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