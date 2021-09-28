الأردن يطالب إسرائيل بـ"وقف انتهاكاتها واستفزازاتها"

وجّه الأردن مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل، الثلاثاء، مطالبا إياها بـ"الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها في المسجد الأقصى".وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، إن "الوزارة طالبت إسرائيل باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام حرمة المسجد وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى-الحرم القدسي، التي كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم بأعداد كبيرة وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.ووفقاً لبيان الوزارة، فقد حدث ذلك "في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال شهر أيلول الجاري، والسماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومدانة، فضلا عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية".وأضاف أبو الفول أن "هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".كذلك، شدد أبو الفول على أن "المسجد الأقصى-الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين"، موضحاً أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه".