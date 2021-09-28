عربي-دولي

السودان.. القبض على إرهابيين أجانب ومقتل رجال أمن

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:04
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اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، الثلاثاء، 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة وكانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" بجنوب الخرطوم.

وذكر البيان أن المجموعة تبادلت إطلاق النار مع القوة الأمنية التي داهمتهم، مشيرا إلى أنه تم القبض على 11 من أفراد المجموعة؛ فيما تمكن 4 من الفرار.

ورجح مصدر أمني أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

وفي حزيران الماضي، أشارت تقارير إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 9 إرهابيين، بينهم 4 سودانيين و5 من جنسيات عربية أخرى كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من البلدان العربية بالتنسيق مع تنظيم "القاعدة".

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية حالة السيولة الأمنية الحالية في السودان، لإحياء عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما فتح نظام المخلوع عمر البشير أراضي البلاد لشخصيات إرهابية من عدد من البلدان العربية من بينهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وخلال الأشهر الماضية، تحدثت تقارير عن ضبط نحو 4 خلايا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، من بينها خلية تضم عددا من الأجانب ووجدت بحوزتها مجموعة من المتفجرات.

وفي شباط الماضي، أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة ترفع علما أقرب إلى علم تنظيم "داعش" قرب صوامع الغلال بمدينة القضارف بشرق السودان.

وقالت المجموعة إنها تعمل على إنشاء إمارة جديدة تحت إمرة زعيم واحد لكافة دول العالم.
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