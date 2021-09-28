عربي-دولي

مباحثات بين محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأميركي

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:54
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، في قصر الشاطئ، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل عددا من الدول.

وتناول اللقاء، الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها.

كما حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.
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