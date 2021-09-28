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واشنطن تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:38
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أكدت السفارة الأميركية في ليبيا التزام واشنطن بضرورة تسهيل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وشددت السفارة الأميركية على ضرورة التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية".

وجاء ذلك بعد اجتماع الثلاثاء المنعقد حضوريا للجنة العسكرية المشتركة في طرابلس بمشاركة الجنرال ستيفان تاونسند، والسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي يهدف للتقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا فضلا عن دول عربية، إلى ضرورة إقرار خريطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 كانون الأول المقبل.
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