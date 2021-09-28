الجيش البريطاني سيرافق صهاريج الوقود إلى محطات البنزين

وافقت وزارة الدفاع البريطانية على طلب مرافقة قوات الجيش صهاريج الوقود إلى محطات البنزين لحمايتها من الاعتداءات، في ظل أزمة الوقود التي تعانيها البلاد.



بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع "بدأ في التحسن"، لكنه حث سائقي الشاحنات على التحلي بالحكمة أثناء أزمة الوقود الناجمة عن النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة.