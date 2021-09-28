عربي-دولي

تنافس "إف 35".. تعرف على المقاتلة السويدية الخارقة

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:20
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اعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية أن المقاتلة السويدية من الجيل الرابع "جاس-39 غربين" أفضل بديل للمقاتلة الشبحية الأميركية "إف 35".

وقالت المجلة إن "جاس-39 غربين" تعرف بأنها مقاتلة ممتازة من الجيل الرابع، كما أنها منخفضة التكلفة، حيث يبلغ سعرها 60 مليون دولار.

وأشارت في مادة تحت عنوان "إذا لم تتمكن من شراء -إف 35-.. فاختر -جاس-39 غربين-"، إلى أن المقاتلة تم تطويرها في السويد خلال ثمانينيات القرن الماضي، لتكون "رخيصة نسبيا وسهلة الصيانة وقوية المواجهة".

وأوضحت أن المقاتلة السويدية، التي تصنعها شركة "ساب"، تتميز بخفة وزنها وتعدد مهامها رغم توفرها على محرك واحد فقط.

ويمكن نقل المقاتلة على شاحنة وتجهيزها في شارع أو طريق ضيق قبل أن تنطلق بسرعة قصوى تصل إلى 2 ماخ. 

وتساعد المرونة في الانطلاق في حالة تعرضت المطارات إلى دمار أو ضربات جوية معادية، حيث يمكن نقل الطائرات إلى أي مكان وتجهيزها وإطلاقها.

والمقاتلة السويدية قادرة على حمل 7200 كيلوغرام من الأسلحة والمتفجرات، مما يجعلها قاتلا مخيفا في السماء.

وذكرت "ناشيونال إنترست" أن هذه الصفات تجعل من "غربين" خيارا ملفتا وجذابا لعدد من الدول، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وهنغاريا وتايلاند.

ومن المرجح أن تنضم المزيد من البلدان إلى لائحة المشترين، بسبب عدم قدرتها على تكلفة المقاتلات الشهيرة، مثل "إف 35" التي يبلغ ثمنها 80 مليون دولار.

يشار إلى أنه عكس ما يتم الترويج له، فإن السويد لم تطور "جاس-39 غربين" لوحدها، حيث استعانت بمصادر خارجية (مثل المحرك Volvo RM12)، للحفاظ على التكلفة المنخفضة.
 
 
 
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