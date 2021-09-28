عربي-دولي

الصين تعرب عن استعدادها لمواصلة الحوار مع "الناتو"

Lebanon 24
28-09-2021 | 15:50
A-
A+
Doc-P-869016-637684650963860497.jpg
Doc-P-869016-637684650963860497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن اعتزام بلاده مواصلة الحوار مع حلف "الناتو" "على أساس من المساواة والاحترام المتبادل لدعم التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات".

وفي تصريح عقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عبر تقنية "الفيديو"، أوضح وانغ أن "مفتاح تعزيز العلاقات بين الجانبين يكمن في تبني تصورات صحيحة تجاه بعضهما البعض"، معتبرا أنه "لا توجد حاجة في منطقة آسيا والباسيفيك لحشد أي تكتلات عسكرية جديدة".

وأضاف: "يتعين ألا يكون هناك تحريض على المواجهة بين الدول الرئيسية أو تشكيل "دائرة صغيرة" بهدف التحريض على حرب باردة".
 
وشدّد يي على أنه "يجب على الناتو أن يظل ملتزما بموقعه الجغرافي الأصلي، ولعب دور بناء في السلام والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-09-28
16:20 | 2021-09-28
16:20 | 2021-09-28
16:10 | 2021-09-28
16:00 | 2021-09-28
15:57 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website