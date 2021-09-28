عربي-دولي

الولايات المتحدة.. خطأ يتسبب بوقف صرف مكافآت 50 معلماً

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:10
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تسبب خطأ تنظيمي بوقف صرف "شيكات المكافأة" التي تقدمها الدولة الأميركية وقيمتها ألف دولار، للعشرات من المعلمين في ولاية فلوريدا.

وقالت وزارة التعليم في فلوريدا في بيان أن 50 معلماً لم يستطيعوا صرف الشيك الذي يقدم بموجب مدفوعات الإغاثة من الكوارث لحوالى 176000 معلما، نتيجة خطأ من قبل مصرف JPMorgan Chase، دون توضيح ما هو الخطأ الذي حصل.

وقالت المتحدثة باسم JPMorgan Chase، أليسون توبين ريد: "نعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الأمر ونعمل على تصحيحه، بما في ذلك رد أي رسوم تكبدها المستلمون نتيجة لذلك".

ولفت السناتور الديمقراطي جيسون بيزو، الانتباه إلى عندما قام بنشر صورة لإشعار إعادة للشيك بعد محاولة إيداعه.

وبتمويل من أموال الإغاثة الفيدرالية لكوفيد-19، تلقت المكافآت المدفوعة للمدرسين ومديري المدارس وأول المستجيبين دعما من الحزبين في المجلس التشريعي لفلوريدا في الربيع الماضي.

لكن البعض انتقد الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس لتعاقده مع شركة خاصة لطباعة الشيكات وإرسالها بالبريد بدلا من إرسال الأموال إلى مناطق المدارس المحلية لتوزيعها.
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