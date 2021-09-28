البنتاغون يكشف سبب تخليه عن قاعدة باغرام في أفغانستان

قال مصدر بوزارة الدفاع الأميركية إن أحد أسباب تخلي الجيش الأميركي عن قاعدة باغرام الجوية، كان بعدها عن العاصمة كابل.وذكر المصدر أن من بين الأسباب الأخرى، كانت الحاجة إلى استخدام قوات كبيرة لحراستها.وتعتبر قاعدة بغرام من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان. وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باغرام، على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في ولاية بروان في أفغانستان.