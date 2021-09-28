عربي-دولي

البنتاغون: "طالبان" تبقى منظمة إرهابية على صلة بـ"القاعدة"

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:45
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دعا مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إلى عدم التخلي عن اعتبار حركة طالبان التي أعادت سيطرتها على أفغانستان، لا تزال منظمة إرهابية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أثناء في اجتماع لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء: "دعونا نذكر أن طالبان كانت ولا تزال منظمة إرهابية وأنهم لم يقطعوا علاقاتهم مع تنظيم القاعدة".

ولم يستبعد أن ينجح الإرهابيون في استعادة إمكانيتهم على تنظيم الهجمات من أراضي أفغانستان.

وقال ميلي إنه حذر أواخر عام 2020 من أن الانسحاب السريع من أفغانستان دون تلبية شروط محددة، يهدد بفقدان المكاسب التي تم تحقيقها في هذا البلد، ومن شأنه أن يعجل انهيار الجيش الأفغاني والحكومة في كابل، مما يؤدي إلى سيطرة طالبان أو نشوب حرب أهلية في البلاد.

وأضاف ميلي: "كان ذلك قبل عام، ولا أزال متمسكا بتقييمي هذا".

 
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