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عربي-دولي
الخارجية الروسية: من الضروري اتخاذ إجراءات ضد "يوتيوب" ووسائل إعلام ألمانية
Lebanon 24
29-09-2021
|
01:00
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شددت وزارة الخارجية الروسية على أهمية اتخاذ إجراءات جوابية ضد موقع "يوتيوب" ووسائل الإعلام الألمانية في روسيا، ردا على حذف "يوتيوب" حسابات تابعة لقناة RT ناطقة بالألمانية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه "نظرا لطبيعة ما حدث، وهو ينسجم تماما مع منطق الحرب الإعلامية التي تتعرض لها روسيا، نعتبر أنه من المناسب، بل ومن الضروري اتخاذ إجراءات جوابية تجاه وسائل الإعلام الألمانية في روسيا، التي تم رصد تورطها في التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أكثر من مرة".
وتابعت: "آخذين بعين الاعتبار تجاهل الجانب الألماني للدعوات المتكررة إلى عودته للالتزام بتعهداته الدولية في مجال حماية حقوق وسائل الإعلام وحرية التعبير، نعتبر مثل هذه الإجراءات الطريقة الوحيدة لحث شركائنا على أن يهتموا بالحوار البناء حول هذا الوضع المرفوض".
وأضافت: "بعد دراسة طلب قناة RT للحماية من التمييز، قررنا التوجه إلى الأجهزة الروسية المعنية بمقترح صياغة وتطبيق إجراءات للرد على أعمال منصة "يوتيوب" ووسائل الإعلام الألمانية".
ووصفت الخارجية الروسية حذف الحسابات التابعة لقناة RT بأنه "عدوان إعلامي غير مسبوق" من قبل "يوتيوب"، ارتكب "في ظل التساهل من قبل الجانب الألماني، إن لم يكن بإيعاز منه".
وتابعت: "الهدف من هذا العدوان هو إسكات مصادر المعلومات التي لا تنسجم مع الخلفية الإعلامية المريحة للأوساط الرسمية الألمانية".
وأشارت إلى أن "محاولات عملاق الإنترنت ربط هذه الأعمال المتهورة بانتهاكات وهمية للقواعد الداخلية له لتبرير تلك المظاهر الواضحة للرقابة وقمع حرية التعبير... لن تؤخذ على محمل الجد".
وأضافت: "لا شك أن منصة "يوتيوب" أقدمت على مثل هذه الخطوات غير الشرعية ضد المشروع الإعلامي الذي يحل في المرتبة الرابعة بين وسائل الإعلام الناطقة بالألمانية ضمن فئة "الأخبار والسياسة"، بدعم خفي وعلني من قبل السلطات الألمانية ووسائل الإعلام المحلية".
وجاء بيان الخارجية الروسية بعد أن حذف موقع "يوتيوب" حساب قناة RT DE الناطقة بالألمانية وحساب Der Fehlende Part التابع لها دون إمكانية الاستعادة، متهما إياهما بانتهاك قواعد الموقع.
المصدر:
روسيا اليوم
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