الخارجية الروسية: من الضروري اتخاذ إجراءات ضد "يوتيوب" ووسائل إعلام ألمانية

شددت وزارة الخارجية الروسية على أهمية اتخاذ إجراءات جوابية ضد موقع "يوتيوب" ووسائل الإعلام الألمانية في روسيا، ردا على حذف "يوتيوب" حسابات تابعة لقناة RT ناطقة بالألمانية.وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه "نظرا لطبيعة ما حدث، وهو ينسجم تماما مع منطق الحرب الإعلامية التي تتعرض لها روسيا، نعتبر أنه من المناسب، بل ومن الضروري اتخاذ إجراءات جوابية تجاه وسائل الإعلام الألمانية في روسيا، التي تم رصد تورطها في التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أكثر من مرة".وتابعت: "آخذين بعين الاعتبار تجاهل الجانب الألماني للدعوات المتكررة إلى عودته للالتزام بتعهداته الدولية في مجال حماية حقوق وسائل الإعلام وحرية التعبير، نعتبر مثل هذه الإجراءات الطريقة الوحيدة لحث شركائنا على أن يهتموا بالحوار البناء حول هذا الوضع المرفوض".وأضافت: "بعد دراسة طلب قناة RT للحماية من التمييز، قررنا التوجه إلى الأجهزة الروسية المعنية بمقترح صياغة وتطبيق إجراءات للرد على أعمال منصة "يوتيوب" ووسائل الإعلام الألمانية".