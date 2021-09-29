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واشنطن ترحب بإعلان الأردن استئناف الرحلات مع سوريا

Lebanon 24
29-09-2021 | 00:00
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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر الثلاثاء: "طالما الأمر يتعلق بالتجارة، فنحن نرحب بذلك".
واتفق الأردن وسوريا الثلاثاء على عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الأردنية عقب أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي استمرت يومين. 

وورد في البيان: "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".
 
وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012، بسبب توتر الأوضاع الأمنية إبان الأحداث في سوريا.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عبر مركز حدود جابر، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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