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مرشح تحالف ميركل للمستشارية يعترف بارتكاب أخطاء ويعتذر

Lebanon 24
29-09-2021 | 00:30
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اعترف مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمنصب المستشار أرمين لاشيت، بارتكاب الأخطاء في المعركة الانتخابية.
وجاء ذلك في الجلسة التأسيسية لكتلة التحالف المسيحي بعد تقليصها في ضوء نتائج انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت يوم الأحد.
ونقل مشاركون في الجلسة التأسيسية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن لاشيت قوله يوم الثلاثاء "إنه ارتكب أخطاء كمرشح رئيسي للتحالف وأعرب عن أسفه الشديد"، وقال إنه يود أن يقدم اعتذاره للذين تأثروا بهذه الأخطاء.

ونقلت هذه المصادر عن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف رالف برينكهاوس قوله إن لاشيت لم يصل إلى الناخبين.

من جانبه، وجه زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشكر للنواب على معاركهم الشرسة التي خاضوها في الانتخابات.

وكان الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا أعلن الاثنين فوز الحزب الاشتراكي بانتخابات البرلمان الاتحادي وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7% وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 24.1% بعد 16 عاما قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 32.9% كان قد حصل عليها تحالفها في انتخابات عام 2017.

وصرح لاشيت بأن الفرصة لا تزال قائمة لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والمعروف بائتلاف جامايكا (الذي يجمع بين ألوان الأحزاب الثلاثة الأسود والأصفر والأخضر).
المصدر: روسيا اليوم
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