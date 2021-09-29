عربي-دولي

لمناقشة ليبيا وحقوق الإنسان.. مستشار الأمن القومي الأميركي يزور مصر

Lebanon 24
29-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-869106-637684945860522234.jpg
Doc-P-869106-637684945860522234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، سيتوجه إلى مصر لمناقشة دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي في القرن الأفريقي، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان. 

وذكر بيان للبيت الأبيض أن "سوليفان سيسافر برفقة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى القاهرة، لعقد اجتماعات رسمية غدا". 

وأكد في البيان أن "الوفد الأميركي سيناقش مع المسؤولين المصريين دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي، بما في ذلك في القرن الأفريقي".

وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان سيؤكد خلال زيارته لمصر، على أهمية حقوق الإنسان في سياق العلاقة الاستراتيجية الشاملة. 

كما سيناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، دور مصر في تعزيز الأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى مصر في وقت سابق من هذا الشهر. 

ومن المقرر أن يستضيف سوليفان، نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، في واشنطن في الخامس من أكتوبر، لمتابعة المناقشات حول هذه المواضيع وغيرها، فضلا عن اجتماع للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2021-09-29
05:30 | 2021-09-29
05:00 | 2021-09-29
04:30 | 2021-09-29
04:00 | 2021-09-29
03:30 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website