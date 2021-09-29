لمناقشة ليبيا وحقوق الإنسان.. مستشار الأمن القومي الأميركي يزور مصر

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، سيتوجه إلى مصر لمناقشة دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي في القرن الأفريقي، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان.وذكر بيان للبيت الأبيض أن "سوليفان سيسافر برفقة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى القاهرة، لعقد اجتماعات رسمية غدا".وأكد في البيان أن "الوفد الأميركي سيناقش مع المسؤولين المصريين دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي، بما في ذلك في القرن الأفريقي".وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان سيؤكد خلال زيارته لمصر، على أهمية حقوق الإنسان في سياق العلاقة الاستراتيجية الشاملة.كما سيناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، دور مصر في تعزيز الأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى مصر في وقت سابق من هذا الشهر.ومن المقرر أن يستضيف سوليفان، نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، في واشنطن في الخامس من أكتوبر، لمتابعة المناقشات حول هذه المواضيع وغيرها، فضلا عن اجتماع للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.