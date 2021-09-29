"النواب الأميركي" يصوت لصالح فرض عقوبات على التدخل في ليبيا

صوت مجلس النواب الأميركي. الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ومساعدات متعلقة بالنزاع في ليبيا.حيث يفرض مشروع القانون على إلزام الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي ساهم في العنف على الأراضي الليبية أو ساهم في انتهاك حقوق الإنسان هناك، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة بنتيجة 386 مقابل رفض 35 عضواً .ويحث مشروع القانون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا ، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة لفيروس كورونا.كما يدعو مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية لمواصلة العمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، ولضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.ومن بنود مشروع القانون أن تدعم وزارة الخزانة الأميركية الاقتصاد الليبي وحثه على إرساء الديمقراطية في البلاد .وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، توجه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى مصر لبحث ملف الانتخابات الليبية، إلى جانب عدد آخر من القضايا.