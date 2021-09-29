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بوتين وأردوغان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية اليوم

Lebanon 24
29-09-2021 | 04:30
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يجري الرئيسان، الروسي فلادمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لقاء في سوتشي، اليوم الأربعاء، يبحثا خلاله العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية.

وسيكون هذا أول اجتماع يجريه بوتين وجها لوجه منذ بداية نظام الحجر الصحي.
 
وأكد الكرملين في بيان، أن سيتم مناقشة الجوانب المختلفة للشراكة الروسية التركية في المجالين السياسي والتجاري الاقتصادي.

وأضاف أيضا، سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة، بما فيها تطور الأوضاع في سوريا، ليبيا، أفغانستان، ومنطقة القوقاز".

ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الرئيسان دائما لديهما موضوعا للنقاش "نظرا لكثرة القضايا المشتركة".
المصدر: سبوتنيك
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