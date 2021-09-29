26
o
بيروت
30
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يعترف بـ"خطأ الحسابات في حرب أفغانستان"
Lebanon 24
29-09-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في جلسة بالكونغرس اليوم الثلاثاء، إن الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني أخذ البنتاغون على حين غرة، واعترف بخطأ الحسابات في أطول حرب أميركية، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد والأضرار المعنوية بصفوف الأفغان.
وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "حقيقة أن الجيش الأفغاني الذي دربناه نحن وشركاؤنا انهار بسهولة، وفي كثير من المواقف بدون إطلاق رصاصة واحدة، أخذتنا جميعا على حين غرة".
وأضاف "بنينا دولة لكننا لم نتمكن من إقامة أمة.. سنكون غير أمناء إذا ادعينا غير ذلك"، ثم عاد ليشير إلى أن القوات الأميركية "استطاعت تنظيم عمليات الإجلاء بعد ساعات من الفوضى.. نفذنا أكبر عملية إجلاء في التاريخ من أفغانستان".
وتابع: "عمليات الإجلاء واجهت عقبات لوجستية عدة.. وبقاء قواتنا في أفغانستان بعد أغسطس كان سيضر المصالح الأميركية".
من جهته، أشار رئيس الأركان مارك ميلي إلى أن قرار سحب المستشارين العسكريين من الوحدات الأفغانية ساهم في المبالغة في تقدير إمكانات الجيش الأفغاني.
وقال ميلي إن بلاده "لم تجر تقييما شاملا لمعنويات القيادة وعزيمتها، وتابع "يمكن إجراء تعداد للطائرات والشاحنات والعربات والسيارات (...) لكن لا يمكن قياس القلب البشري بواسطة آلة".
جاءت تصريحات أوستن وميلي في مستهل ما يُتوقع أن يكون بعضا من أشد جلسات الاستماع إثارة للجدل في الذاكرة الحية حول النهاية الفوضوية للحرب التي قُتل فيها جنود ومدنيون أميركيون وانتهت بعودة طالبان إلى السلطة.
وتعقد اللجنتان المشرفتان على الجيش الأميركي بمجلسي الشيوخ والنواب جلسات استماع على مدى اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. ويأمل الجمهوريون في التركيز على ما يرون أنها أخطاء ارتكبتها إدارة الرئيس جو بايدن قرب نهاية الحرب التي استمرت لعقدين.
وتأتي الجلسات الحالية في أعقاب استجواب مماثل قبل أسبوعين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي دافع بقوة عن الإدارة وقراراتها.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
13:37 | 2021-09-28
28/09/2021 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
00:30 | 2021-09-29
29/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
04:00 | 2021-09-29
29/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
14:00 | 2021-09-28
28/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
02:30 | 2021-09-29
29/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:01 | 2021-09-29
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على القرار بتخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها
13:00 | 2021-09-29
الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم
12:30 | 2021-09-29
وزير الدفاع الأميركي: تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني من دون إطلاق رصاصة
12:00 | 2021-09-29
عامه الثاني يقارب على الانتهاء.. هذا ما أحدثه كورونا بالعالم
11:30 | 2021-09-29
السيستاني: أشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة
11:30 | 2021-09-29
"هيومن رايتس" تدين استخدام الصين للقوة بهدف رفع معدل التطعيم
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 20:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 20:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 20:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact