وزير الدفاع الأميركي يعترف بـ"خطأ الحسابات في حرب أفغانستان"

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في جلسة بالكونغرس اليوم الثلاثاء، إن الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني أخذ البنتاغون على حين غرة، واعترف بخطأ الحسابات في أطول حرب أميركية، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد والأضرار المعنوية بصفوف الأفغان.وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "حقيقة أن الجيش الأفغاني الذي دربناه نحن وشركاؤنا انهار بسهولة، وفي كثير من المواقف بدون إطلاق رصاصة واحدة، أخذتنا جميعا على حين غرة".وأضاف "بنينا دولة لكننا لم نتمكن من إقامة أمة.. سنكون غير أمناء إذا ادعينا غير ذلك"، ثم عاد ليشير إلى أن القوات الأميركية "استطاعت تنظيم عمليات الإجلاء بعد ساعات من الفوضى.. نفذنا أكبر عملية إجلاء في التاريخ من أفغانستان".وتابع: "عمليات الإجلاء واجهت عقبات لوجستية عدة.. وبقاء قواتنا في أفغانستان بعد أغسطس كان سيضر المصالح الأميركية".من جهته، أشار رئيس الأركان مارك ميلي إلى أن قرار سحب المستشارين العسكريين من الوحدات الأفغانية ساهم في المبالغة في تقدير إمكانات الجيش الأفغاني.وقال ميلي إن بلاده "لم تجر تقييما شاملا لمعنويات القيادة وعزيمتها، وتابع "يمكن إجراء تعداد للطائرات والشاحنات والعربات والسيارات (...) لكن لا يمكن قياس القلب البشري بواسطة آلة".