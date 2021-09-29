عربي-دولي

السكك الحديد المصرية تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:30
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تستقبل هيئة السكة الحديد بمصر دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة اليوم الأربعاء، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية.

ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية 478 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، بالإضافة إلى 4 عربات درجة ثالثة مكيفة وصلت من روسيا منذ أيام. وسيجرى استكمال تكييفهم فى 6 أكتوبر القادم.

صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية.
وتساهم هذه الصفقة بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، في رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل.

( RT)
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