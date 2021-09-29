السجن 15 عاما لمواطن كويتي ادعى الجنون بعد اتهامه بـ"هتك عرض" فتاة روسية

قررت محكمة الجنايات في الكويت، الثلاثاء، سجن مواطن ادعى "الجنون" للتملص من عقوبة الاعتداء على فتاة من الجنسية الروسية، في منطقة سلوى وسط محافظة حولي، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.وقررت المحكمة حبس الجاني 15 عاما بعد اتهامه بأنه "هتك عرض" فتاة روسية بالإكراه، بعدما حاول الاعتداء عليها جنسيا أثناء ممارستها للرياضة في ممشى داخل منطقة سلوى.وتنص المادة المادة 191 من قانون العقوبات الكويتي، على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.أما حكم "المواقعة" في القانون الكويتي فهو ينص بحسب المادة 186 على أن "من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد".بدورها، اتهمت النيابة العامة الجاني بأنه حاول إغتصاب الضحية بعدما قام بتكتيف يديها وضربها بشكل مبرح لشل حركة مقاومتها، وذلك بالإستناد إلى تقرير الطبيب الشرعي.وأكد دفاع السفارة الروسية، توافر أركان محاولة القيام بجريمة المواقعة بالإكراه بحق المتهم، مبينا أنه أتى جميع الأفعال المكونة للركنين المادي والمعنوي للجريمة.يذكر أن المعتدي حاول إنكار التهم الموجهة إليه، زاعما أنه غير مدرك لأفعاله وتصرفاته كونه مصاب بمرض نفسي، إلا أن التقارير المتوفرة لدى المحكمة أثبتت سلامة قواه العقلية أثناء ارتكابه للجريمة.