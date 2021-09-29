26
o
بيروت
30
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
استئناف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوب "يامال- أوروبا"
Lebanon 24
29-09-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع مستوى ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" بعد تراجعه بأكثر من الضعف في وقت سابق، وجاء ذلك وفقا لبيانات مشغل نقل الغاز الأوروبي Gascade.
ووفقا لبيانات المشغل، فقد زاد ضخ الغاز عبر "يامال-أوروبا" بنسبة 60% مقارنة بأمس ووصلت كميات الغاز إلى 2.33 مليون متر مكعب في الساعة بعدما كانت عند مستوى 1.4 مليون متر مكعب في الساعة.
وكانت إمدادات الغاز يوم أمس الثلاثاء قد انخفضت عبر "يامال-أوروبا" بأكثر من النصف، وتراجعت إلى 1.45 مليون متر مكعب في الساعة من 3.4 مليون متر مكعب في الساعة.
وذكرت شركة "غازبروم" أنها تفي بكامل طلبات توريد الغاز إلى أوروبا، وأشارت إلى أن انخفاض الإمدادات يعد أمر مؤقت وتم ذلك بناء على طلب أحد العملاء.
ويمر خط أنابيب الغاز عبر "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.
( تاس)
تابع
الأكثر قراءة
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
13:37 | 2021-09-28
28/09/2021 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
00:30 | 2021-09-29
29/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
04:00 | 2021-09-29
29/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
14:00 | 2021-09-28
28/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
02:30 | 2021-09-29
29/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:01 | 2021-09-29
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على القرار بتخفيض حصة التأشيرات لمواطنيها
13:00 | 2021-09-29
الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم
12:30 | 2021-09-29
وزير الدفاع الأميركي: تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني من دون إطلاق رصاصة
12:00 | 2021-09-29
عامه الثاني يقارب على الانتهاء.. هذا ما أحدثه كورونا بالعالم
11:30 | 2021-09-29
السيستاني: أشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة
11:30 | 2021-09-29
"هيومن رايتس" تدين استخدام الصين للقوة بهدف رفع معدل التطعيم
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact