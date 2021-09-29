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عربي-دولي
روسيا تريد معلومات من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بشأن اتفاقية أوكوس
Lebanon 24
29-09-2021
|
10:30
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم إن روسيا بعثت بطلب استفسارات للولايات المتحدة عن معاهدة أوكوس الدفاعية وتعتزم إرسال استفسارات لأستراليا وبريطانيا أيضا.
وكانت الاتفاقية الثلاثية التي ستحصل بموجبها أستراليا على تكنولوجيا الغواصات النووية من الولايات المتحدة قد أغضبت فرنسا وأثارت قلق الصين منذ أن أعلنت عنها واشنطن ولندن وكانبيرا في وقت سابق هذا الشهر.
وقال السفير الأميركي لدى إندونيسيا اليوم إن اتفاقية الدفاع الثلاثية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا (أوكوس) لا تستهدف أي دولة بعينها ولا تضع دول منطقة المحيطين الهندي والهادىء في أي وضع غريب.
وأضاف السفير سونغ كيم، وهو أيضا مبعوث واشنطن الخاص بكوريا الشمالية، لمنتدى افتراضي أن الاتفاقية يجب ألا تثير أي قلق فيما يتعلق بالانتشار النووي وأن الأطراف الثلاثة تحترم تماما مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا.
(انترفاكس)
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