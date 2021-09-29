الصحة الأردنية تعلن عن جرعة لقاح ثالثة لمتلقي لقاح سينوفارم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن منح جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمن تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرعة الثالثة سيتم إعطاؤها للمواطنين والمقيمين الذين حصلوا على لقاح سينوفارم الصيني، حسبما ذكرت صحيفة "السوسنة" المحلية.

كما أوضحت الوزارة أسماء المراكز التي سيتم من خلالها إعطاء هذه الجرعة الثالثة من اللقاح.



وتجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة عشرة آلاف وسبعمائة حالة، من بين إجمالي الإصابات المسجلة منذ تفشي الوباء التي تجاوزت 821 ألف حالة.

(سبوتنك)