لأول مرة في تاريخ البلاد الرئيس التونسي كلف إمراة لرئاسة الحكومة.. من هي نجلاء بودن؟

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.وقال قيس سعيد "قررت تكليف نجلاء بودن لتكون أول امرأة تشكل حكومة في البلاد". وأضاف أن فترة عمل الحكومة الجديدة ستمتد حتى نهاية التدابير الاستثنائية.ونجلاء بودن (63 سنة)، هي أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس، وهي أستاذة بالجامعة التونسية في مجال الهندسة، مختصة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أين تولت كذلك منصب مديرة مكلفة بالجودة داخل الوزارة.وشغلت رئيسة الحكومة منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكلفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق، ولا يعرف لها أي انتماء سياسي.يذكر أن قيس سعيّد كان قد أعفى خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 تموز 2021، رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، كما أقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.