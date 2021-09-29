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السيستاني: أشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة

Lebanon 24
29-09-2021 | 11:30
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أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بيانا حول الانتخابات المقبلة، وشجع على المشاركة فيها.
المصدر: روسيا اليوم
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