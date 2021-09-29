وزير الدفاع الأميركي: تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني من دون إطلاق رصاصة

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال جلسة استماع لليوم الثاني أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول الانسحاب من أفغانستان: "تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني دون إطلاق رصاصة".وأشار أوستن إلى أن "الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني باغت البنتاغون"، لافتا إلى "أننا لم نكن نعلم بحجم الفساد الذي كان مستشريا في حكومة أشرف غني في أفغانستان".وأضاف: "يمكننا أن نناقش القرارات والسياسات ونقاط التحول.. لكن الشيء الوحيد غير الخاضع للنقاش هو شجاعة أعضاء خدمتنا ورحمتهم"، مؤكدا "أننا أجلينا أكثر من 120 ألفا من أفغانستان في 17 يوما ومازلنا نعمل على إجلاء كل الأميركيين الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان".