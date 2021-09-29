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الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم

Lebanon 24
29-09-2021 | 13:00
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في مدينة أربيل الجمعة الماضية، ودعا الحكومة إلى اعتقالهم.

وقال على حسابه في تويتر: "ما زلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع".

وأضاف: "في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمشاركين. ولات حين مندم".

ويوم الجمعة الماضي عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان مؤتمر حضرته شخصيات عشائرية وأكاديمية دعا إلى "التطبيع" مع إسرائيل، ودانت الحكومة العراقية ذلك بما فيها حكومة الإقليم، كما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات قبض بحق مشاركين فيه.
المصدر: روسيا اليوم
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